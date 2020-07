Veliki beli morski pes do smrti pogrizel najstnika (VIDEO)

V Avstraliji na plaži Wooli, nedaleč stran od kraja Grafton, ki je znana po pojavljanju morskih psov, je veliki beli morski pes napadel mladega deskarja. Avstralski mediji poročajo, da so bile za 15-letnika (nekateri navajajo, da gre za 17-letnika) poškodbe na nogah prehude in da je kljub oživljanju umrl.Napad se je zgodil danes ob pol tretji uri popoldne, ko je bila skupina ljubiteljev deskanja na valovih v vodi. Krvoločna zverina si je izbrala svojo žrtev in v nesrečnika zasadila ostre zobe.Eden od pogumnih kolegov je poskušal morskega psa pregnati, nato pa so krvavečega prijatelja s skupnimi močmi potegnili iz vode. Na pomoč je pridrvela nujna medicinska pomoč, a je bilo zanj žal prepozno.Plažo so po napadu zaprli.