Več mrtvih v poplavah in zemeljskih plazovih

V poplavah in zemeljskih plazovih na severu Indije je v zadnjih 24 urah življenje izgubilo 15 ljudi. Spričo rekordnih monsunskih padavin so oblasti v prestolnici New Delhi odpovedale pouk, vremenoslovci pa v prihodnjih dneh napovedujejo še več dežja.

V New Delhiju so mnoge ceste bile poplavljene, potem ko je mesto v enem dnevu izkusilo največ padavin v zadnjih 40 letih, je razvidno iz vremenskih poročil.

Znanstveniki svarijo

Ekstremno monsunsko vreme je v zadnjem dnevu bilo krivo za smrt 15 ljudi v šestih pokrajinah na severu države. Hribovita območja ob vznožju Himalaje so prizadeli tudi številni zemeljski plazovi, ki so blokirali mnoge ceste.

Letošnja monsunska sezona je nad indijsko podcelino prinesla dva odstotka več padavin od povprečja. Znanstveniki svarijo, da bodo s podnebnimi spremembami monsuni vse bolj uničujoči.