Minister Tonin: Ukrajini bomo pomagali tudi vojaško (V ŽIVO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po nočnem napadu ruske vojske na ukrajinsko prestolnico Kijev zagotovil, da ostaja tam in da se bodo borili naprej.

»Še vedno sem tu. Ne bomo položili orožja. Branili bomo svojo državo, ker je naša resnica naše orožje,« je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. »Naša resnica je, da je to naša država, da so to naši otroci in branili bomo vse to,« je še sporočil.

Trditve, da naj bi vojsko pozval, naj položi orožje, in da poteka evakuacija, je zavrnil kot lažne informacije.

Na Twitterju se je ponoči oglasil tudi minister za obrambo Matej Tonin, ki je sporočil, da bo Slovenija Ukrajini pomagala tudi vojaško.

Napad na aveniji odbili

Ukrajinska vojska je ponoči sporočila, da je odbila napad ruskih enot na eni od glavnih avenij v prestolnici Kijev.»Rusija je napadla eno od naših enot na aveniji Zmage v Kijevu, vendar pa smo napad odbili,« je na svoji Facebook strani sporočila ukrajinska vojska. Zgodaj zjutraj je bilo v Kijevu slišati več močnih eksplozij.

Ukrajinska vojska poroča tudi o hudih bojih v mestu Vasilkiv južno od Kijeva, kjer Rusi skušajo pristati z letali, ki prevažajo padalce. Eno od transportnih letal Il-76 s padalci naj bi Ukrajinci sestrelili, sestrelili naj bi tudi ruski helikopter in vojaško letalo Su-25.

Z ruske strani potrditve o tem za zdaj ni.

Varnostni svet ZN ni sprejel resolucije proti ruskemu napadu na Ukrajino

Varnostni svet ZN v petek pričakovano ni potrdil predloga resolucije z obsodbo ruskega napada na Ukrajino, saj je Rusija, stalna članica Varnostnega sveta, izkoristila pravico do veta. Predlog resolucije so pripravile ZDA skupaj z drugimi članicami Varnostnega sveta.

Za predlog resolucije je glasovalo 11 članic Varnostnega sveta ZN od 15. Kitajska se je skupaj z Indijo in Združenimi arabskimi emirati vzdržala, Rusija pa je glasovala proti.

Kot so pojasnili diplomati na ZN, je bil namen, da se države javno opredelijo do ruske agresije in Moskvi pokažejo, kako osamljena je v svetu.