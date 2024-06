Gol moški, ki je s sekiro uničeval avtomobile, več let živel z mrtvo mamo (FOTO)

Hrvaška policija je v četrtek pridržala moškega, ki je gol hodil po ulicah zagrebškega Susedgrada in s sekiro uničeval avtomobile. Policija je ob tem na njegovem domu našla posmrtne ostanke ženske. Vzrok njene smrti bo pokazala obdukcija.

Prijavo o moškem, ki hodi gol po ulici in s sekiro uničuje avtomobile, je policija prejela v četrtek popoldne, so sporočili z zagrebške policijske uprave.

FOTO: Igor Kralj/Pixsell

Moški se je po incidentu odpravil proti svoji hiši, kjer so ga pridržali policisti. Tam so odkrili tudi truplo ženske. Kot so sporočili, gre najverjetneje za posmrtne ostanke starejše članice družine, vzroka njene smrti pa v četrtek še niso mogli ugotoviti zaradi slabega stanja trupla, saj je od smrti preteklo več časa.

FOTO: Igor Kralj Pixsell

Po neuradnih informacijah gre za mamo moškega. Njegovi sosedi so namreč za hrvaške medije povedali, da je niso videli že več kot dve leti. Za moškega so medtem dejali, da je bil miren in neproblematičen človek.