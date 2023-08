V vesolju se je pojavil vprašaj, Nasin teleskop ujel nenavaden prizor

Med preučevanjem vesolja se strokovnjakom vedno znova poraja kup vprašanj, kot kaže, pa imajo vesoljna prostranstva tudi sama vprašanja, na katera želijo odgovore. Nasin teleskop James Webb je v svoj objektiv namreč ujel zanimiv in izjemno nenavaden fenomen - svetleči vprašaj zunaj meja naše galaksije.

Tvorili naj bi ga dve mladi zvezdi, ki še nastajata, krožita pa zelo blizu druga drugi. Tako so vsaj menili astronomi, ki ju opazujejo že od 50. let prejšnjega stoletja, s teleskopom James Webb pa so ju prvič lahko videli izjemno jasno in po mnenju enega od strokovnjakov se je izkazalo, da nebesni telesi sploh nista zvezdi, poleg tega nista v našem osončju, kot so menili nekoč.

Ko sta trčili galaksiji NGC 4038 in NGC 4039, je nastala podobna oblika.

Če pobliže pogledamo ti nebesni telesi, ne vidimo konic, zato lahko takoj vemo, da ne gre za zvezdi.

Daleč stran od Rimske ceste

»Zvezde imajo na posnetkih vedno konice, običajno šest do osem, podobne so tistim, ki jih kot otroci rišemo zvezdam. Pojav imenujemo difrakcija ali uklon, nastane pa med fotografiranjem. Če pobliže pogledamo ti nebesni telesi, ki tvorita vprašaj, ne vidimo konic, zato lahko takoj vemo, da ne gre za zvezdi,« je povedal Matt Caplan, asistent fizike na univerzi v Illinoisu.

Christopher Britt, znanstvenik na inštitutu za vesoljske teleskope, ki upravlja tudi teleskop James Webb, pa je prepričan, da gre za dve galaksiji daleč stran od Rimske ceste. »Takšne stvari pogosto vidimo. Ko galaksije rastejo in se razvijejo, pogosto tudi trčijo ob sosednje, in ko se to zgodi, lahko nastanejo vse mogoče nenavadne oblike. Očitno tudi vprašaj,« pravi Britt, ki v svoji karieri na nobenem posnetku še ni videl tako jasno oblikovanega vprašanja, je pa že naletel na zelo podobno podobo. Nastala je ob trku galaksij NGC 4038 in NGC 4039, ki ležita 60 milijonov svetlobnih let od nas, v ozvezdju Krokarja.

