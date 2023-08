Na resno grožnjo nismo pripravljeni

Nasa redno spremlja potencialno nevarnost, ki našemu planetu grozi iz vesolja, in tega ni malo. Samo lani se je Zemlji nevarno približalo kar 122 asteroidov, ki bi, če bi na naše površje tudi trčili, povzročili pravo razdejanje. Letos so že našteli 50 takšnih primerov. Asteroidi, ki drvijo mimo Zemlje, so različno veliki in se gibajo z različnimi hitrostmi, a že relativno majhen bi bil lahko nevaren za človeštvo. Za merjenje nevarnosti znanstveniki uporabljajo posebno skalo, imenovano Torinska lestvica.

Lanski Nasin test je bil uspešen. FOTO: Asi, Nasa, Reuters

Le vprašanje časa

Gre za 11-stopenjsko lestvico, na kateri nič predstavlja zanemarljivo malo možnosti, da bi nebesno telo trčilo na površje Zemlje, osem, devet in deset pa označujejo največjo verjetnost. Razlika med osem in deset je predvsem v uničenju, ki bi ga trk povzročil. Medtem ko je pri osmici mogoče lokalno uničenje na območju udarca, desetica označuje »katastrofo globalnih razsežnosti, ki lahko ogrozi prihodnost civilizacije«. Za zdaj nam tovrstna nevarnost še ni pretila, a mnogi strokovnjaki so prepričani, da je le vprašanje časa, kdaj se bo Zemlja znašla na poti drvečega asteroida, ki bi jo lahko uničil.

Nasa že nekaj časa proučuje potencialne načine obrambe, a zares učinkovitega niso našli.

Na kaj takšnega pa kljub bojazni nismo pripravljeni. Nasa sicer že nekaj časa proučuje potencialne načine obrambe, a zares učinkovitega niso našli. Lani so sicer testno proti enemu od asteroidov poslali vesoljsko plovilo, da je vanj trčilo in mu s tem nekoliko spremenilo smer, kar pomeni, da je bila misija uspešna, a šlo je za relativno majhen asteroid, ki so ga opazili dovolj zgodaj, vesoljsko plovilo je proti njemu namreč potovalo kar deset mesecev. Če bi nevarnost opazili, ko bi bila bližje Zemlji, je uspešnost vprašljiva, saj bi se lahko zgodilo, da asteroid ob trku ne bi dovolj spremenil smeri ali bi zgolj počil, proti nam pa bi nato po najslabšem scenariju drveli kar dve skali.