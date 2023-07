Raziskovanje Koruznega vesolja

V Krtini pri Ljubljani se je odprl koruzni labirint. Njegovi ustvarjalci se radi pošalijo, da so ga letos izdelali vesoljci, saj je njegov glavni motiv vesolje, ki je tako skrivnostno in razburljivo za raziskovanje kot labirinti. Koruzno vesolje namreč sestavljajo podobe astronavta, vesoljske ladje, rakete, planeta Saturna, Lune in zvezd. Idejni vodja projekta je Luka Kastelic, ki že od leta 2011 postavlja labirinte v Sloveniji.

Poti so poteptane in primerne tudi za otroške vozičke. FOTO: Koruzni labirint

V Koruznem vesolju, velikem za šest nogometnih igrišč, lahko obiskovalci preživijo čas kot pravi vesoljski popotniki. V labirintu jih čaka 15 zabavno-poučnih točk, prav posebej namenjenih spoznavanju vesolja, nekaj točk pa je tudi skritih, torej neoznačenih na zemljevidu. V labirint se obiskovalci odpravijo z zemljevidom, poiščejo označene in skrite točke, izpolnijo geslo in se nato potegujejo za nagrado (dnevni izlet v Gardaland za štiri osebe) v jesenskem nagradnem žrebu.

Prvi obiskovalci v Koruznem vesolju. FOTO: Koruzni labirint

Koruzni labirint Krtina ima dva vhoda in dva izhoda, na sredini je velik most z razgledom na celotni labirint, v senci koruze se najde tudi koruzni bar, kjer lahko posedijo in se osvežijo, ima pa tudi koruzno plažo in še veliko kotičkov za raziskovanje. Poskrbeli so tudi za veliko parkirišče, sanitarije in wifi povezavo, predvsem pa za zabavo. Labirint je krasna atrakcija za družinsko zabavo, raziskovanje s prijatelji pa tudi romantični izlet v paru. V njem lahko obiskovalci preizkusijo svojo spretnost in logično razmišljanje ter se zabavajo ob iskanju skritih poti, reševanju uganke in uživanju v čudovitem razgledu z mostu na okoliško naravo.

Na sredini je most. FOTO: Koruzni labirint

Koruzno vesolje je julija in avgusta odprto vsak dan med 9. in 20. uro. Vstopnica za otroke do 15. leta je sedem evrov, za odrasle 10, družinska (dva odrasla in dva otroka) 32 evrov. Otroci do drugega leta imajo prost vstop, skupinam nad 15 oseb ponujajo 10-odstotni popust. V labirintu je plačilo možno samo z bančno kartico, na spletu pa se da kupiti tudi darilno kartico. Odprt bo do pozne jeseni, v njem pa lahko obiskovalci praznujejo rojstne tudi dneve ali se udeležijo team buildinga. V zadnjem tednu oktobra organizatorji pripravljajo Noči čarovnic oziroma Halloweek, kjer bodo (spet) strašili na strašno zabaven način.