Nasa načrtuje vrnitev človeka na Luno, če bo prihajajoči polet uspešen

Aprila je ameriška vesoljska agencija Nasa sporočila imena štirih astronavtov, ki bodo v okviru misije Artemis 2 poleteli okoli Lune. Srečneži, ki se bodo podali na pustolovščino, so postali Američani Christina Koch, Victor Glover in Reid Wiseman ter Kanadčan Jeremy Hansen. Četverico bo doletela čast, da bodo postali prvi astronavti, ki bodo obkrožili Luno, odkar so udeleženci zadnje misije Apollo leta 1972 za nekaj časa stopili na Zemljin satelit.

Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Hammock Koch in Jeremy Hansen pred Orionom FOTO: Joe Skipper/Reuters

Kochova je kariero začela kot elektroinženirka in leta 2019 je že obiskala Mednarodno vesoljsko postajo (ISS), Hansen, ki je bil pred delom za Kanadsko vesoljsko agencijo (CSA) vojaški pilot, trenutno sodeluje z Naso pri usposabljanju astronavtov in izvedbah vesoljskih misij. Zanj bo Artemis 2 prva pot v vesolje. Nasin astronavt Victor Glover bo kapsulo Orion pilotiral okrog Lune, v vesolje pa je že poletel z zasebnim podjetjem SpaceX. Poveljnik misije bo Wiseman, ki je bil na ISS leta 2014 kot inženir, sicer pa ima izkušnje tudi s podmornicami.

Kapsuli bo s površja Zemlje pomagala Nasina raketa. FOTO: Joe Skipper/Reuters

Toplotna zaščita se je nepričakovano oluščila

Pred dnevi so se vsi skupaj zbrali v vesoljskem centru Kennedy na Floridi, da bi si ogledali kapsulo Orion, kjer bodo bivali v času misije. Med zvezde naj bi posadka poletela konec prihodnjega leta, a je vodstvo Nase opozorilo, da lahko pride do zamud in preložitev, med drugim zaradi preverjanja zanesljivosti toplotne zaščite kapsule. Ob lanskem testnem poletu okrog Lune, izvedli so ga brez posadke, so namreč ugotovili, da se je toplotna zaščita na dnu kapsule nepričakovano oluščila. Vsakršna poškodba toplotne zaščite je lahko izjemno nevarna za astronavte, saj bi se notranjost kapsule ob ponovnem vstopu v orbito močno segrela, če bi se poškodbe razširile še na druge dele plovila, pa bi bile posledice lahko tudi tragične.

Misijo lahko preložijo na leto 2025 zaradi preverjanja zanesljivosti toplotne zaščite kapsule.

Če bo omenjeni polet uspešen, Nasa načrtuje vrnitev človeka na Luno, kar naj bi se zgodilo leta 2025 ali 2026, natančen datum pa še ni znan, saj je odvisen od uspešnosti tokratne misije ter tudi od tega, kdaj bo podjetje Space X uspelo izdelati pristajalni modul. Prvi tesni polet se je aprila končal z eksplozijo nekaj sekund po izstrelitvi.