Iz obleganih mest v sredo evakuirali najmanj 35.000 civilistov

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba se bosta danes sestala v Turčiji, kar bo prvi stik na visoki ravni med Kijevom in Moskvo, odkar je Rusija pred dvema tednoma napadla Ukrajino. Ob tem bo danes Poljsko obiskala ameriška podpredsednica Kamala Harris.

Kuleba je napovedal, da bo danes Lavrovu predlagal srečanje predsednikov obeh držav, Volodimirja Zelenskega in Vladimirja Putina, da bi dosegli dogovor o prekinitvi ognja. Tudi v Kremlju srečanju med ministroma pripisujejo velik pomen. Oba ministra sta sinoči že prispela v Turčijo, pogovori pa naj bi potekali enkrat zjutraj oziroma dopoldne.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je izrazil upanje, da bodo pogovori preprečili hujšo tragedijo ali celo pomagali doseči premirje, a analitiki svarijo, da so možnosti za preboj v Antalyi minimalne.

Direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je napovedal, da bo tudi sam danes prispel v Antalyo, saj da se morajo nujno začeti pogovori o jedrski varnosti Ukrajine.

Medtem bo na obisk na Poljsko danes pripotovala podpredsednica ZDA. Sestala se bo s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo in premierjem Mateuszom Morawieckim. Načrtovano je tudi srečanje Harrisove s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem, ki bo istočasno v Varšavi. Harrisova se bo nato v petek odpravila še v Romunijo.

Obisk Harrisove v Varšavi bo sicer potekal v senci nesoglasja med Poljsko in ZDA glede dostave poljskih migov Ukrajini preko ameriške vojaške baze v Nemčiji. V Washingtonu so dali v sredo jasno vedeti, da poljska ideja o dostavi lovcev ne pride v poštev, saj bi lahko vodila v nevarno eskalacijo.

Iz obleganih ukrajinskih mest v sredo evakuirali najmanj 35.000 civilistov

Iz obleganih ukrajinskih mest so v sredo evakuirali najmanj 35.000 civilistov, je sporočil ukrajinski predsednik. Hkrati je izrazil upanje, da se bo evakuacija civilistov iz ukrajinskih mest nadaljevala tudi danes. V več delih države se sicer nadaljujejo vojaški napadi.

Zelenski je v videonagovoru v sredo ponoči dejal, da so trije humanitarni koridorji omogočili prebivalcem, da zapustijo mesti Sumi in Energodar ter območje okoli ukrajinske prestolnice Kijev. Danes naj bi za evakuacijo odprli še tri koridorje, in sicer v mestih Mariupolj, Volnovaha na jugovzhodu in Izjum na vzhodu Ukrajine.

Ukrajinske oblasti so poleg tega sporočile, da naj bi se danes nadaljevala tudi evakuacija z območja Sumija na severovzhodu države. Iz mest Trostjanec in Sumi ter naselja Krasnopilja naj bi prebivalce evakuirali v mesto Poltava v osrednji Ukrajini. Po napovedih naj bi se evakuacija začela danes ob 9. uri po lokalnem času.

Ukrajinska vojska je davi sporočila, da se ofenziva ruske vojske upočasnjuje, saj da naj bi ukrajinski strani uspelo, da jo uspešno zadržuje. Generalštab ukrajinske vojske je objavil, da so ruske enote na nekaterih operativnih območjih že izgubile svojo bojno moč, zato jim pošiljajo rezerve. Ruske sile naj bi sicer še naprej obkoljevale Kijev in krepile svojo prisotnost okoli mesta Mikolajiv na jugu Ukrajine. Poročali so tudi o napadih na mesta Harkov in Izjum na vzhodu ter Sumi in Ohtirka na severovzhodu Ukrajine. Ukrajinska vojska naj bi sicer v bližini Kijeva krenila v protinapad proti ruski vojski. Ponoči naj bi bila tarča obstreljevanja po navedbah ukrajinske strani tudi vas Slobožanske na jugovzhodu Ukrajine. V vasi v bližini Harkova naj bi zaradi napada umrli štiri ljudje, od tega dva otroka.

Iz proruske republike Lugansk na vzhodu Ukrajine pa so sporočili, da naj bi ukrajinska vojska v zadnjih 24 urah šestkrat napadla cilje v Lugansku. V mestu Pervomajsk naj bi umrl najmanj en civilist. Zaradi napadov naj bi bili poškodovani plinska in električna napeljava, zaradi česar naj bi dve vasi na območju ostali brez električne energije.

Informacij sicer ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Zelenski napad na bolnišnico v Mariupolju označil za vojni zločin

Zelenski je v sredo v odzivu na ruski zračni napad na bolnišnico v Mariupolju na jugovzhodu Ukrajine dejal, da je to vojni zločin. Napad na bolnišnico je sicer bil deležen številnih ostrih obsodb mednarodne skupnosti.

»Nismo in nikoli ne bi v nobenem od mest v regijah Doneck ali Lugansk ali v kateri koli drugi regiji storili ničesar podobnega temu vojnemu zločinu (...), ker smo ljudje. Toda, ali ste vi?« se je vprašal Zelenski. »Kakšna država je Rusija, da se boji bolnišnic in porodnišnic in jih uničuje?« se je še vprašal. Potrdil je tudi navedbe lokalnih oblasti, da je bilo v napadu na bolnišnico ranjenih 17 ljudi. Dodal je, da iskalna akcija med ruševinami še poteka.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova na brifingu v Moskvi napada ni zanikala. Dejala pa je, da naj bi ukrajinska vojska uporabljala bolnišnico za vzpostavitev bojnih položajev, potem ko so iz bolnišnice odpeljali osebje in bolnike.

Zdravniki brez meja so sporočili, da ne morejo potrditi, da je »šlo za ciljno usmerjen napad«, a so dodali, da so bile v Ukrajini v zadnjih dneh spopadov poškodovane hiše in bolnišnice. »Z obstreljevanjem, streljanjem in bombardiranjem iz zraka v Mariupolju je iskanje zdravstvene oskrbe vse težje, zlasti za nosečnice in starejše ljudi, ki so omejeni pri gibanju,« je v izjavi poudarila predstavnica Zdravnikov brez meja Kate White.

Po navedbah vojaške uprave v Donecku, se je napad na bolnišnico zgodil v času, ko so nekatere ženske rojevale. Na videoposnetkih, ki so jih objavile regionalne in mestne oblasti, je bil videti evakuacijo žensk na nosilih, ogromen krater na dvorišču bolnišnice, z dreves odtrgane veje, goreče avtomobile ter odpadlo fasado stavbe.

V pristaniškem mestu Mariupolj je med devetdnevnim obleganjem ruske vojske po navedbah lokalnih oblasti doslej umrlo 1207 civilistov. V uradu ukrajinskega predsednika so ob tem sporočili, da nimajo natančnih podatkov, a predhodno te navedbe držijo.