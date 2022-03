Rusija podcenila moč Ukrajine, spet zaskrbljujoče vesti iz Černobila

Spopadom v Ukrajini medtem še ni videti konca. Ponoči so novi ruski letalski napadi znova terjali civilne žrtve.

V kraju Malin na širšem območju mesta Žitomir je bomba uničila sedem hiš, pri tem pa so umrli trije odrasli in dva otroka, je sporočila ukrajinska civilna zaščita. V Ohtirki pri Sumiju je umrl najmanj en človek, 14 jih je bilo ranjenih. Ruska vojska je po navedbah predstavnika tamkajšnjih oblasti Dmitra Šivickija dve uri obstreljevala civilno infrastrukturo. Navedb ni možno neodvisno potrditi, opozarja nemška tiskovna agencija dpa.

V bližini mesta Harkov sta umrla dva človeka, med njima sedemletnik, ko je po navedbah tamkajšnje civilne zaščite raketa zadela stanovanjsko stavbo. Od začetka ruske invazije je na območju Harkova po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo 170 civilistov, od tega pet otrok. Rusija sicer vztraja, da njihove sile ne napadajo civilistov.

Rusko bombandiranje je terjalo nove žrtve. FOTO: Andrey Mozgovoy Via Reuters

Znova odprli humanitarne koridorje

Je pa iz Sumija v torek po humanitarnem koridorju, o katerem so se dogovorili z ruskimi silami, zbežalo okoli 5000 Ukrajincev in 1700 tujih študentov, je sporočila podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Poti so med drugim vodile v mesto Poltava v središču države, Lvov na zahodu in države EU, je poročala ukrajinska tiskovna agencija Unian.

Rusko obrambno ministrstvo je prekinitev ognja napovedalo tudi za danes ob 10. uri po moskovskem času (8. uri po srednjeevropskem) in vzpostavitev humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov iz mest Kijev, Černigiv, Sumi, Harkov in Mariupol.

Begunci nastanjeni v telovadnici osnovne šole v poljskem mestu Przemysl. FOTO: Fabrizio Bensch Reuters

Spet skrbi Černobil

In nuklearke Černobil znova prihajajo zaskrbljujoče vesti. Odkar je ruska vojska pred dvema tednoma zavzela to jedrsko elektrarno, ta ne oddaja več varnostnih podatkov Mednarodni agenciji za atomsko enegijo (IAEA).

Agencija je tudi v skrbeh za zaposlene, ki že dva tedna naj ne bi prišli iz stavbe. Okoli 200 članov tehničnega osebja naj bi bilo ujetih, neprenehoma delajo že 13 dni.

Rusija podcenila moč Ukrajine?

Rusija je močno podcenila moč ukrajinskega odpora na napad, zaradi česar ima sedaj več tisoč mrtvih vojakov, so v torek v kongresu ocenili šefi ameriških obveščevalnih agencij, ki so se udeležili zaslišanja v odboru za obveščevalne zadeve ameriškega predstavniškega doma.

Rusko napredovanje je ustavil ali upočasnil silovit odpor Ukrajincev. Zaenkrat po oceni poznavalcev še ni jasno, kako daleč bo dejansko šel ruski predsednik Vladimir Putin; ali bo skušal zavzeti celo državo ali se bo zadovoljil s čim drugim. Ameriški obveščevalci sicer verjamejo, da je Putin odločen iti naprej ne glede na žrtve, sankcije in izolacijo Rusije v svetu. Zagotovili so tudi, da bodo podpirali ukrajinski odpor tudi v primeru, da Rusija zmaga v vojni v Ukrajini.

»Ocenjujemo, da se Putin počuti užaljenega, ker se mu Zahod ne uklanja dovolj. Zanj je to vojna, ki je ne sme izgubiti,« je dejala nacionalna direktorica za obveščevalne dejavnosti Avril Haines. Dodala je, da bo definicija zmage za Putina odvisna od cene, ki jo bo plačala Rusija.

Direktor obrambne obveščevalne agencije Dia general Scott Berrier je menil, da je Rusija doslej v vojni v Ukrajini izgubila od 2000 do 4000 vojakov. Berrier ni znal odgovoriti na vprašanje, koliko dni lahko še Kijev vzdrži obleganje ruske vojske, preden zmanjka zalog za preživetje prebivalstva. Je pa ocenil, da lahko postane zelo hudo v desetih dneh.

Pentagon zavrnil Poljsko in predajo vojnih letal

Pentagon je v torek sporočil, da ponudba Poljske glede predaje letal tipa mig-29 ZDA, da bi jih lahko nato koristila ukrajinska vojska, ni sprejemljiva. Opozorili so, da bi tovrstna poteza predstavlja resne pomisleke za celotno zvezo Nato, poročajo tuje tiskovne agencije.

Varšava je po oceni poznavalcev ujela ameriške predstavnike nepripravljene, ko je v torek predlagala predajo svojih letal iz časa Sovjetske zveze ameriškemu oporišču Ramstein v Nemčiji. V okviru predlagane sheme bi lahko ta letala nato premestili v Ukrajino, poljske sile pa bi v zameno dobile ameriška vojaška letala F-16.

Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je v torek ocenil, da ideja, da bi omenjena letala, ki bi bila na voljo ZDA, poletela v zračni prostor, kjer potekajo ruski boji v Ukrajini, predstavlja resne pomisleke za celotno zavezništvo. »Še naprej se bomo posvetovali s Poljsko in drugimi zavezniki v Natu glede tega problema in zapletenih logističnih izzivov, ampak ne verjamemo, da je poljski predlog sprejemljiv,« je sporočil.

Zahod v novih pogovorih

Zahodne zaveznice bodo danes nadaljevale pogovore o soočanju z rusko agresijo na Ukrajino. Podpredsednica ZDA Kamala Harris bo začela svoj obisk na Poljskem in v Romuniji. Nemški kancler Olaf Scholz pa bo gostil kanadskega premierja Justina Trudeauja.

Dogajanje v Ukrajini pa močno zaznamuje tudi razprave na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Danes bodo evropski poslanci z estonsko premierko Kajo Kallas razpravljali o vlogi EU v spreminjajočem se svetu ter o evropski varnosti v luči ruskega napada na Ukrajino.