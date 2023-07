V Trstu se nameravajo upreti nočnemu hrupu

V Trstu načrtujejo strožja pravila proti hrupu ponoči. Oblasti tega pristaniškega in turističnega mesta pri naših zahodnih sosedih so namreč odločile, da ob petkih, sobotah in pred prazniki po polnoči ne bodo dovolile predvajati glasbe, ki bi lahko motila prebivalce. Kršiteljem grozijo visoke kazni. O strožjih ukrepih glede hrupa razmišljajo tudi v Milanu.

Kot izhaja iz odloka tržaškega mestnega sveta, bo treba druge dneve v tednu glasbo ugasniti ob 22.30. Poleg kazni kršiteljem v najhujših primerih grozi tudi zaprtje. Oblasti so še sporočile, da bodo lokalu odvzeli dovoljenje, če bodo presežene mejne vrednosti hrupa.

Sožitje med bivanjem in zabavo

Spremembe so, kot pojasnjujejo mestne oblasti, namenjene boljšemu zagotavljanju sožitja med bivalnimi potrebami in ustrezno zabavo v mestu.

Nova pravila še zlasti zadevajo priložnostne zabave, ki se izvajajo v javnih ustanovah, saj za podjetniške dejavnosti ter javne in zasebne prireditve že veljajo posebni predpisi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Ponoči si ne želijo hrupa in glasbe, ampak mir. FOTO: Shutterstock

Zmanjšalo se bo tudi število glasbenih dogodkov, ki jih med letom lahko organizirajo javne ustanove, in sicer s 14 dni na šest dni na leto, tudi tukaj pa se zvišujejo kazni za kršitve.

O strožjih ukrepih za ureditev nočnega življenja razmišljajo tudi v prestolnici dežele Lombardije Milanu. To izhaja iz dejstva, da se je število četrti z nočnim življenjem v zadnjih letih povečalo na približno 15, je opozoril milanski mestni svetnik Marco Granelli. Občina želi tako preprečiti pritožbe občanov zaradi prevelikega hrupa iz nočnih lokalov v središču mesta, še poroča Ansa.

Naval turistov

Nekoč eno glavnih evropskih in pristaniških mest je bilo dolgo v zatonu, kar se turizma tiče. Sicer pa je Trst priljubljena destinacija za Slovenke in Slovence, predvsem za enodnevne turiste. Tudi tam se po težavah zaradi koronavirusa zdaj soočajo z navalom domačih in tujih gostov.

Na delovni dan je utrip mesta povsem drugačen, kot je konec tedna, ko so gostinske kapacitete tako rekoč polno zasedene.