V tem dalmatinskem mestu so se odločili narediti konec »pasjim minam« na ulicah

Vse več je malomarnih lastnikov hišnih ljubljenčkov, ki za svojimi psi ne pospravijo iztrebkov z javnih površin, je na seji mestnega sveta potožil dubrovniški mestni svetnik Krešimir Marković, ki je posebej izpostavil problem »min«. Z njim se je strinjal tudi dubrovniški župan Mato Franković, ki je dejal, da tudi njega to zelo moti in da bo mesto Dubrovnik očitno moralo iti v smeri vzpostavitve podatkovne baze pasjih DNK, da bi odkrili in kaznovali neodgovorne lastnike hišnih ljubljenčkov, poroča Slobodna Dalmacija.

Ideja o odkrivanju kršiteljev komunalnega reda prek DNK psa ni nova in je denimo v Španiji vse pogostejša, tako se je v Mislati, mestu velikosti Dubrovnika, število malomarnih lastnikov zelo hitro zmanjšalo za 90 odstotkov. Testiranje DNK psov je bilo brezplačno, lastnikom, ki so vabila ignorirali, pa je grozila kazen 300 evrov. Po javno dostopnih podatkih stroški testiranja na Hrvaškem niso majhni, okoli 200 kun, okoli 26 evrov, za odvzem, pripravo in pošiljanje vzorca ter 160 kun, kar je 21 evrov za analizo. Takšen projekt so v Zagrebu napovedali že leta 2016, a ga niso realizirali.

Vzpostavitev pasje dnk baze ni poceni

Ministrstvo za kmetijstvo je posredovalo podatke, po katerih je bilo na območju Dubrovnika evidentiranih 1.707 psov, ki so bili v obdobju od leta 2020 cepljeni. V letu 2021 je bilo označenih 209, cepljenih pa 1406. Letos je bilo do maja označenih 49 psov, cepljenih pa 372. Podatka ali ocene o številu neoznačenih hišnih ljubljenčkov na Hrvaškem nimajo.

Vzpostavitev baze pasjih DNK ni poceni, opozarja dubrovniški veterinar Branko Širok. Kdo bo to plačal? Kazni so že od nekdaj učinkovito sredstvo za boj proti neredu, zato bi odmevnejša akcija komunalnih redarjev pri kaznovanju neodgovornih lastnikov hišnih ljubljenčkov zelo hitro prišla od ust do ust, marsikdo pa bi pomislil, ali bi s psom brez vrečke za iztrebke prestopil prag, pravi veterinarski zdravnik.

»Danes je vsak pes mikročipiran, občinski redarji, pa tudi delavci na deponiji Grabovica imajo čitalnike, s katerimi je enostavno priti do lastnika. Pred kratkim je pes izkopal truplo drugega psa in zahvaljujoč čipu se je lastnik zelo hitro našel,« pravi dr. vet. med. Širok.