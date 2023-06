V streljanju na Švedskem ubit najstnik, trije ljudje ranjeni

V švedski prestolnici Stockholm je bil v soboto zvečer v streljanju ubit 15-letnik, trije ljudje pa ranjeni. Po navedbah švedskih medijev so policisti prijeli dva osumljenca, ki naj bi v napadu uporabila avtomatsko orožje.

Do streljanja je prišlo blizu enega od trgov v južnem delu Stockholma. Ko so policisti prispeli na kraj dogajanja, so na prizorišču našli dva človeka s strelnimi ranami, v bližini pa še dva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tri poškodovance so odpeljali v bolnišnico, 15-letni fant pa je ranam podlegel. Ranjeni so še en 15-letnik ter 45-letni moški in 65-letna ženska, poroča španska tiskovna agencija EFE, ki se sklicuje na policijo.

Poskus umora?

Domnevna napadalca, ki sta pobegnila s kraja, so policisti prijeli po zasledovanju. Motiv za napad še ni znan, policija pa je odprla preiskavo umora in poskusa umora.

Že v petek sta širše območje švedske prestolnice pretresli streljanji, v katerih so bili ranjeni trije ljudje.

V zadnjih letih je sicer po navedbah AFP na Švedskem poskočilo število strelskih, pa tudi bombnih napadov. Večinoma naj bi šlo za medsebojne obračune med kriminalnimi združbami, ki se ukvarjajo s preprodajo mamil.