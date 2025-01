V Splitu zaradi orkanske burje otroci noč preživeli na trajektu

Pri nas na Primorskem naj bi po napovedih vremenoslovcev še do torkovega večera pihala močno burja, ki bo dosegala sunke do 100 km/h, še veliko huje pa je pri naših južnih sosedih. Predvsem v Dalmaciji močni sunki preglavice v prometu povzročajo že od nedelje.

Pomorski promet je po poročanju Slobodne Dalmacije tako rekoč paraliziran, že v nedeljo pa so v Splitu obtičali potniki, ki so se želeli vrniti na Brač. Med njimi je bila skupina otrok, ki se je vračala z nogometne tekme v Sarajevu, med njimi je bil tudi sin županje mesta Supetar.

Skupaj z drugimi potniki so morali prenočiti kar na trajektu, kjer so jim priskrbeli čaj in odeje, da bi jim bilo vsaj nekoliko topleje, a udobnih postelj na trajektu pač ni bilo in morali so se znajti po svoje.

Dobili so čaj in odeje

»V Supetarju so sunki burje res strašni. Ves čas smo na vezi z Jadrolinijo, v nedeljo zvečer so nam sporočili, da je z otroki vse v redu, nato so danes zjutraj sporočili, da so jim priskrbeli tudi zajtrk. V primeru, da bodo potrebovali dodatne obroke, bodo poskrbeli tudi za to. Poleg otrok so na trajektu tudi drugi potniki z avtomobili, ki čakajo, da bodo lahko izpluli. Pri Jadroliniji najbolj vedo, kdaj bo primeren čas za to, ne smemo pritiskati na kapitana in njegovo ekipo, vsi se zavedamo, da bo trajekt izplul, ko bo lahko,« je dejala županja Supetarja Ivana Marković, ki se je ob tem ekipi Jadrolinije zahvalila, da so tako lepo poskrbeli za otroke.

Obtičali pa niso le potniki na trajektu, tudi deset avtobusov, ki so bili na poti v Dalmacijo, je zaradi močne burje in ponekod celo orkanskega vetra sredi noči obtičalo na dalmatinskem počivališču Macola. Potniki so tam preživeli noč, zjutraj pa so izvedeli, da se bodo avtobusi vrnili nazaj v Zagreb. Avtocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamantići je namreč zaprta med priključkoma Sveti Rok in Posedarje.