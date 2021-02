V Španiji potrdili primer brazilske različice virusa

Španija je v petek potrdila prvi primer brazilske različice novega koronavirusa, za katerega domnevajo, da je izredno nalezljiv. Kot so sporočile regionalne oblasti v Madridu, so okužbo z novim koronavirusom potrdili na madridskem letališču 29. januarja pri 44-letniku, kasnejši testi pa so pokazali, da je okužen z brazilsko različico.



​Španija je novico o prvem primeru brazilske različice novega koronavirusa objavila tri dni potem, ko je država prav zaradi preprečevanje širjenja novih različic virusa omejila letalske prihode iz Brazilije in Južne Afrike. Že konec decembra je država omejila prihode iz Velike Britanije, kjer so konec lanskega leta prav tako odkrili novo različico virusa. V Španiji so doslej potrdili najmanj dva primera južnoafriške različice novega koronavirusa in okoli 450 primerov britanske različice.



Zdravstveni strokovnjaki se bojijo, da so nove različice novega koronavirusa bolj nalezljive ali so tako mutirale, da virusu omogočajo, da se izogne učinkom cepiv proti covidu 19.



Španija sodi med države, ki jih je pandemija covida 19 zelo prizadela. Doslej so okužbo z novim koronavirusom tam potrdili skoraj pri treh milijonih ljudi. Umrlo je več kot 61.000 bolnikov s covidom.

