V Savdski Arabiji raste futuristična dežela za bogate in superbogate, kakršne še ni bilo

V Savdski Arabiji, na puščavskem območju Tabuk, ki se razteza na 26.420 kvadratnih kilometrih, raste dežela, kakršne še ni bilo. Vodja regije, prestolonaslednik Mohammed bin Salman, tam gradi 12 ločenih objektov, ki bodo predstavljali futuristično deželo Neom, namenjeno predvsem bogatim in superbogatim.

Prebivalci bodo deležni luksuza in tehnoloških inovacij, kakršnih ni nikjer drugje na svetu. Med dvanajsterico osupljivih projektov sta le izbrancem dostopen letoviški otok v obliki morskega konjička Sindalah in kompleks poslovnih prostorov ter stanovanj The Line. The Line, ki mu pravijo tudi vertikalni Manhattan, je paradni projekt futuristične dežele; kar 170 kilometrov dolg kompleks z zrcalno fasado bo lahko sprejel do devet milijonov ljudi. Prebivalci bodo imeli na voljo vse mogoče udobje, infrastruktura jim bo denimo omogočala, da bodo do vsega, kar potrebujejo za življenje (trgovine, zdravnik, lekarna), potrebovali manj kot deset minut.

Bin Salman načrtuje, da bo postal Neom svetovno tehnološko in inovacijsko središče, kjer se bo dogajala prihodnost. Znanstveniki, ki jih namerava privabiti tja, bodo imeli med drugim nalogo prebivalcem spremeniti gene tako, da bodo postali močnejši oziroma bolj trpežni, ter razviti stroje za izdelovanje oblakov, da jih bodo razpostavili po celotni deželi in tako omilili puščavske razmere.

Prestolonaslednik je v deželo, ki bo imela, mimogrede, celo svoje smučišče, vložil že 500 milijard dolarjev (okoli 461 milijard evrov), a je, kot pravijo poznavalci, šele na polovici vlaganj.