V Rusiji vse po pričakovanjih, Putin dobil skoraj 90 odstotkov glasov

Vladimir Putin je prepričljiv zmagovalec ruskih predsedniških volitvah, kažejo izidi vzporednih volitvah. Po prvih podatkih je dobil 87,8 odstotka glasov. Putinova zmaga je bila njegova najboljša doslej, saj je presegla njegovo najvišjo zmago na vseh štirih predhodnih volitvah, in sicer 76,7 % iz leta 2018. Volilna udeležba je bila tistega leta 67,5 %.

Peti predsedniški mandat

Putin si je tako zagotovil svoj peti predsedniški mandat. Njegova zmaga je bila pričakovana, saj na volitvah ni imel prave konkurence.

FOTO: Roberto Schmidt Afp

V največji državi na svetu z okoli 113 milijoni volilnih upravičencev so volitve prvič potekale tri dni. Prva volišča so se že v četrtek zvečer po srednjeevropskem času odprla na polotoku Kamčatka, kot zadnja pa so se danes ob 19. uri zaprla volišča v eksklavi Kaliningrad. Volitve so tokrat potekale tudi v zasedenih ukrajinskih regijah Lugansk, Doneck, Zaporožje in Herson ter na polotoku Krim.

Prvi odzivi

Na prve izide se je že odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je Putina označil za diktatorja, željnega oblasti.

»Vsem na svetu je jasno, da je ta figura - kot se je v zgodovini že velikokrat zgodilo - preprosto bolna od oblasti in dela vse, da bi vladala večno. Ni zla, ki ga ne bi storil, da bi podaljšal svojo oblast,« je dodal.

Poljsko zunanje ministrstvo je medtem opozorilo, da volitve niso bile zakonite, svobodne in poštene in dodalo, da je glasovanje potekalo ob strogi represiji in v okupiranih delih Ukrajine, s čimer je bilo kršeno mednarodno pravo.

Zaveznik pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Leonid Volkov, pa je zavrnil rezultat volitev. »Odstotki podpore za Putina seveda nimajo niti najmanjše zveze z realnostjo,« je poudaril.

Ruske volitve v tujini v znamenju protestov proti Putinu

Na zadnji dan ruskih predsedniških volitev je svoje glasove v tujini oddalo več tisoč ruskih državljanov. Hkrati so potekale tudi številne demonstracije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki se mu obeta že peti predsedniški mandat. Protesti so med drugim potekali v Nemčiji, Srbiji in Gruziji. V okviru pobude Opoldne proti Putinu pa so danes mnogi v številnih ruskih mestih pokazali odpor do Putinove dolgoletne vladavine. Kot je sporočila nevladna organizacija za človekove pravice OVD-Info, je bilo danes v Rusiji v povezavi z volitvami pridržanih najmanj 74 ljudi.