Vlak zapeljal v reko Muro, poškodovanih 17 ljudi

V Avstriji je na zadnji šolski dan pred poletnimi počitnicami na Solnograškem v reko Muro zapeljal vlak, na katerem je bila večina potnikov otrok in mladostnikov. Po podatkih Rdečega križa je bilo pri tem lažje poškodovanih 17 ljudi. Štiri osebe so odpeljali v bolnišnico.Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA se je nesreča zgodila tik po 7. uri, ko se je iztiril vlak, eden od vagonov pa je pri tem padel v reko. Nesreča se je zgodila v bližini deželne meje med Solnograško in avstrijsko Štajersko. V času nesreče naj bi bilo na vlaku po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung 54 šolarjev ali dijakov.Vzrok za nesrečo še ni znan. Po navedbah pristojnega poveljnika reševalcevbi lahko bilo nedavno neurje krivec za nesrečo, saj bi lahko na tirih ležala kakšna ovira. Vlak je bil na poti iz avstrijske Štajerske v Tamsweg na Solnograškem.