V naši soseščini otroke silijo v poroko: »Eno so prodali za ovco, drugo za liter žganja«

Združenje romskih žensk iz Tuzle Boljša prihodnost je objavilo podatke o mladoletnih porokah. Opozorili so, da gre za velik družbeni problem, in navedli primere, s katerimi so se soočili.

V skladu z družinskimi zakoni Federacije BiH in Republike Srbske mladoletne osebe ne smejo skleniti zakonske zveze, razen če gre za osebo, ki je dopolnila 16 let in je telesno in duševno sposobna razumeti pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz zakonske zveze.

Predsednica društva Indira Bajramović je na okrogli mizi v organizaciji Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) v Tuzli povedala, da je eno deklico mama prodala za tri tisoč konvertibilnih mark, drugo pa v zameno za ovco. Tretjo je dal oče v zameno za liter žganja.

»Pri tem je treba opozoriti, da se to ne dogajala več samo v romskih skupnostih, ampak tudi v vseh drugih, v zadnjem času je več mladoletnih porok v neromskih skupnostih,« pravi Bajramovićeva.

Težave se zavedajo tudi na centrih za socialno delo, kjer so pojasnili, da pogosto prejemajo prijave mladoletnih porok in da v teh primerih sodelujejo s policijo, navaja Klix.ba.