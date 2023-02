V morju pri Reki se je pojavil ogromen madež: Mogoče je to zaradi potresa

Danes zjutraj so na obalnem območju v okolici Reške rafinerije opazili pojav oljne plasti, so sporočili iz hrvaške občine Kostrena.

Kot navaja Index.hr se je oglasila tudi INA, hrvaško podjetje, ki se ukvarja z iskanjem in črpanjem nafte in plina, predelavo in distribucijo. »Obveščamo vas, da je bil danes zjutraj na obalnem območju okoli Rafinerije nafte Rijeka opažen pojav oljnega madeža. Takoj je bilo angažirano podjetje za opravljanje storitev sanacije morja, ki je v postopku odstranjevanja oljnega madeža s površine morja.«

»Vzroki za nastanek oljnega madeža se ugotavljajo, verjetne pa se zdijo izjemno velike amplitude sprememb morja (plime in oseke), ki smo jim priča v zadnjih dneh. Prav tako ni mogoče izključiti možnosti, da gre za posledico potresa v tem tednu na otoku Krk ali sprememb podzemnih tokov na krasu. INA je v zvezi z dogodkom v stalnem stiku z luško kapetanijo Rijeka, ki je odgovorna za inšpekcijo na morju,« so še sporočili.