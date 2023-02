Potres čutili tudi po vsej Sloveniji: Dolgo je trajalo in precej se je treslo (FOTO)

Ob 10.47 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic danes pri hrvaškem otoku Krk, 35 kilometrov jugovzhodno od Reke in 111 kilometrov južno od Ljubljane, izmerili potres z magnitudo 4,8 po Richterju. Čutili so ga po vsej Sloveniji.

Na Arsu ocenjujejo, da intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Odzivi ljudi, ki so čutili potres

»Dolgo je trajalo in precej se je treslo,« pravi prebivalec Viškova. »Rahlo tresenje,«; »Cres, groza, vse se je treslo,« je poročal uporabnik EMSC. »Kratko, a močno. Hiša se je tresla,« poročajo iz Dobrinja.

»Potres? 10.50 je streslo blok v Luciji.«; »Sem že mislil, da mam kavč z masažno funkcijo. #potres #osmištuk«; »Pravkar: nekajsekundni potres v Piranu. Blag.«; »Kako veš, da je zagotovo potres? Ko Arso crkne,« poročajo Slovenci na družbenih omrežjih.

Če ste zaznali potres, lahko izpolnite vprašalnik na spletni strani Arsa.