V Italiji prepovedali jogo s kužki

Le kaj je bolj pomirjujoče kot joga, pri kateri se nam pridružijo ljubki živalski mladički? Tekoče premikanje iz asane v asano, pri čemer nam družbo delajo – ali pri tem celo sodelujejo – mlade mucke, zajčki, pasji mladički, včasih pa tudi koze, je v Evropi in po ZDA postalo pravi hit. Toda v Italiji so jogi v družbi mladih kužkov zdaj prižgali rdečo luč. Italijanske oblasti so namreč sklenile, da lahko na tečajih sodelujejo le še odrasli psi, ne več mladi psički, saj da je to v korist tako živalim kot ljudem.

Za živali je to čustveno in telesno zelo stresna izkušnja.

Na tečajih joge s kužki so se kosmate kepice prosto sprehajale med udeleženci, ti so jih znali celo vključiti v nekatere položaje, tečaju pa so včasih sledile še igralne urice s psički. A čeprav marsikomu to morda zveni kot popoln hobi, to v očeh živali vendar ni bilo tako idealno. »Za živali je to čustveno in telesno zelo stresna izkušnja,« je ocenila strokovnjakinja za pse Giusy D'Angelo in obenem posvarila, da za te psičke, na katere marsikje gledajo skoraj kot na športni rekvizit, ne skrbijo ustrezno.

Organizatorji tovrstnih tečajev, ki si mladičke včasih izposodijo kar od rejcev, živalcam namreč včasih sploh ne dajo dovolj vode ali hrane, pogosto ni poskrbljeno za ustrezen prevoz, saj jih na tečaje pripeljejo kar v škatlah ali celo vrečah, po eni seansi pa jim ne pustijo počitka, pač pa jih v enem dnevu lahko uporabijo kar na več tečajih. Še huje, preiskava italijanskega Nacionalnega odbora za zaščito živali, ki se je s svojimi skrbmi obrnila na ministrstvo za zdravje, je odkrila celo, da so v nekaterih primerih pri jogi uporabljali celo psičke, stare komaj 42 dni!

Z mladički je odslej prepovedano. FOTO: Anselmo Cunha/Afp

Joga z živalmi izboljšuje počutje udeležencev. Zaradi tega je tudi na jogo s psički treba gledati kot na »terapijo s pomočjo živali«. Toda to lahko po zakonu izvajajo le polnoletne osebe in le z odraslimi živalmi, je podčrtalo italijansko ministrstvo za zdravje in dodalo, da tako zaščitijo mladiče in obenem poskrbijo tudi za varnost uporabnikov. Odločitev so skupine za zaščito živali navdušeno pozdravile.