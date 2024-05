V hudih neurjih več mrtvih, tudi otroci

Silovita neurja in tornadi, ki so divjali od sobote, so na jugu ZDA povzročili večjo škodo in terjali več smrtnih žrtev. Najmanj pet ljudi je umrlo na severu zvezne države Teksas, več deset jih je bilo poškodovanih, poročajo ameriški mediji.

V bližini teksaškega Dallasa je silovito neurje opustošilo bencinsko črpalko in naselje mobilnih hišk, kjer še vedno iščejo pogrešane. Med petimi mrtvimi so tudi otroci. Tamkajšnje oblasti se sicer bojijo, da bo število smrtnih žrtev še naraslo.

Neurja pa so terjala še najmanj dve smrtni žrtvi na severovzhodu sosednje zvezne države Oklahoma.

Nevihtno vreme se v ZDA nadaljuje tudi danes, fronta pa se počasi premika proti srednjemu zahodu in nato v smeri vzhodne obale ZDA. Za več območij so razglasili opozorila pred neurji, na jugu pa poleg tega veljajo še opozorila pred vročino.