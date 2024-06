Pri naših sosedih na voljo hiše po 3 evre

Sicilijansko mestece Sambuca di Sicilia je v zadnjih letih postalo znano po prodajah nepremičnin za simbolične cene, kar je pritegnilo veliko pozornosti tako doma kot v tujini. Po uspešnih prodajah v letih 2019 in 2021 se mesto pripravlja na tretjo dražbo, tokrat s cenami od 3 evrov naprej. Župan Giuseppe Cacioppo poudarja, da je zanimanje za nepremičnine veliko, predvsem med tujci, kar je že prineslo pomembne gospodarske koristi mestu, vključno s prihodki iz turizma, novimi trgovinami in pogodbami z gradbeniki, kar je bistveno prispevalo k revitalizaciji lokalnega gospodarstva.

Mesto je do zdaj prodalo približno 250 domov, kar je bistveno povečalo zasebni nepremičninski sektor. Sambuca je postala sinonim za uspešno prodajo nepremičnin, kar je pritegnilo mednarodne kupce iz različnih koncev sveta, vključno z Bližnjim vzhodom in ZDA. Ta uspeh je mestu prinesel približno 20 milijonov evrov prihodkov, kar vključuje tudi odprtje novih trgovin in sodelovanje z lokalnimi gradbeniki, arhitekti in notranjimi oblikovalci.

Sambuca di Sicilia. FOTO: Getty Images/istockphoto

Ena ključnih prednosti Sambuce je, da mestne oblasti dejansko posedujejo zapuščene nepremičnine, kar omogoča hitrejši in enostavnejši prodajni proces. Druga mesta, kot je Patrica, imajo težave s sledenjem prejšnjim lastnikom za pridobitev dovoljenj za prodajo. Sambuca je pridobila lastništvo nad zapuščenimi hišami po potresu leta 1969, kar ji omogoča, da prosto razpolaga s temi nepremičninami brez posrednikov. To pomeni, da je prodajni proces hitrejši, saj lokalne oblasti ne potrebujejo posrednikov med lastniki in kupci.

Župan Cacioppo spodbuja potencialne kupce, naj obiščejo mesto in si ogledajo nepremičnine, ki so na voljo, saj verjame, da bo zanimanje še naprej raslo.

Obnova in prilagoditev nepremičnin v Sambuci di Sicilia

Hiše, ki so na voljo v Sambuci di Sicilia, so večinoma enonadstropne kamnite zgradbe s površino od 50 do 80 kvadratnih metrov. Mnoge imajo balkone z železnimi ograjami, panoramske terase in originalna lesena vrata z okrašenimi loki. Čeprav so nekatere nepremičnine v boljšem stanju, večina potrebuje temeljito obnovo. Stroški obnove se lahko gibljejo od 30.000 evrov za osnovno prenovo do več kot 200.000 evrov za luksuzno preureditev, odvisno od obsega del in želja kupcev.

Zanimanje za te nepremičnine je v zadnjih letih močno naraslo, zlasti med tujci, predvsem iz Združenih držav Amerike. Zaradi tega je v Sambuci nastala t. i. Mala Amerika, kjer mnogi prebivalci zdaj govorijo angleško s sicilijanskim naglasom. Nekateri kupci so svoje nepremičnine prilagodili sodobnim potrebam, vključno z dodajanjem notranjih dvigal. Poleg tega je mesto odprlo prostore za delo na daljavo, da bi pritegnilo globalne digitalne nomade, kar je še dodatno okrepilo lokalno infrastrukturo in povezljivost. Ta poteza je pripomogla k privabljanju novih prebivalcev in ustvarjanju živahne skupnosti.

Tri leta časa za obnovo

Dražba nepremičnin v Sambuci poteka s tajnimi ponudbami, pri čemer je treba plačati depozit v višini 5000 evrov. Če kupec izgubi dražbo, se mu depozit vrne, v primeru zmage pa ta postane njegova varščina. Pravila dražbe določajo, da morajo kupci dokončati obnovo v treh letih, sicer izgubijo varščino. Vendar pa je mesto zaradi pandemije pokazalo fleksibilnost glede rokov, kar je kupcem omogočilo več časa za dokončanje obnove.

Ta proaktivni pristop mesta Sambuca di Sicilia k obnovi in prilagoditvi nepremičnin ne le da povečuje zanimanje med tujci, ampak tudi revitalizira lokalno gospodarstvo. Z odprtjem novih trgovin, penzionov in sodelovanjem z lokalnimi gradbeniki, arhitekti in notranjimi oblikovalci mesto postaja vse bolj privlačno za nove prebivalce in obiskovalce. Sambuca s svojimi zgodovinskimi zgradbami in sodobnimi prilagoditvami ponuja edinstveno priložnost za tiste, ki iščejo kombinacijo tradicionalnega italijanskega šarma in sodobnega udobja.