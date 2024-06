Ste slišali, kaj je domačin počel na plaži pod Belvederjem? Policija omenja intimne dele telesa

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu intervenirali v 116 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 305 klicev. Obravnavali so 31 prometnih nesreč z materialno škodo, 4 z lažjimi poškodbami in 1 s smrtnim izidom, zasegli so 1 vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali 9 tatvin, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 18 intervencij.

V nedeljo okrog 16. ure so na omenjeno policijsko upravo dobili prijavo, da so na plaži pod Belvederjem zadržali moškega, ker je kazal intimne dele telesa. Policisti so izdali plačilni nalog 61-letnemu domačinu, ki se je slekel na plaži.