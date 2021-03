V Evropskem parlamentu: članica SDS zavrnila vse očitke (V ŽIVO)

Evropski parlament v okviru marčnega plenarnega zasedanja razpravlja o ogrožanju svobode medijev na Madžarskem in Poljskem ter v Sloveniji. Najnovejši povod za razpravo o madžarski medijski krajini je bila odločitev tamkajšnjega regulatorja, da radijski postaji Klubradio, naklonjeni opoziciji, ne obnovi dovoljenja za delovanje. V primeru Poljske so bili to načrti vlade, da uvede dajatev na prihodek iz oglaševanja v medijih, ki naj bi bili nesorazmerno usmerjeni v neodvisne medije.



Glede Slovenije so iz Evropskega parlamenta v napovedi plenarnega zasedanja zapisali, da se slovenski novinarji ubadajo z vsesplošnim spletnim nadlegovanjem in grožnjami, tudi premierja Janeza Janše, medtem ko je vedno več poročil o političnem vmešavanju v javne in zasebne medije.



»Slovenska opozicija je izrabila to debato,« je dejala Romana Tomc v parlamentu EU in povedala, da je večina v naši državi levo usmerjena. »Obtoževanje na podlagi lažnih časopisnih člankov in pričevanj je za Slovenijo uničujoče.« V Slovenijo je povabila komisarko, naj se pride na lastne strani prepričat, da ni tako, kot govorijo o svobodi medijev.



Druga slovenska poslanka v EU Irena Joveva je na zasedanju dejala: »Tu ne gre za nacionalno politiko, gre za vladne poskuse utišanja medijev v treh državah. Slovenija ni Madžarska ali Poljska, je pa na poti tja.« Rekla je, da si tega Slovenija ne zasluži, ne zasluži si, da o tem morajo razpravljati. Ampak, da ima Slovenija takšno vodstvo, takšnega premiera, ki počne to, kar počne.



»Nikoli si nisem predstavljala, da bomo o moji državi govorili kot o prostoru, kjer oblasti skušajo utišati svobodne medije. A če v Sloveniji ne bi bilo zares nekaj narobe, o tem ne bi razpravljali. Danes boste slišali dve različni zgodbi. A resnica je ena in govorijo dejstva,« je med drugim dejala Tanja Fajon v svojem govoru.







​

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: