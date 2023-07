V državi kaos, evakuiranih sto tisoč ljudi, najhujše šele prihaja (VIDEO)

Vremenska služba je izdala opozorilo pred zemeljskimi plazovi za zahodno in vzhodno Japonsko. Prebivalcem prizadetega območja svetujejo, naj bodo pozorni.

Padavine so povzročile vrsto zemeljskih plazov in poplav v zahodni prefekturi Jamaguči in severnem delu regije Kjušu, v državi pa pričakujejo, da bi se količina padavin lahko še povečala zaradi visokih temperatur, ki povečujejo nestabilnost atmosferskih razmer, poroča Asian Herald.

Poleg dežja grozi tudi vročinski val

Občane oblasti zato pozivajo k posebni previdnosti zaradi nalivov, udara strel in nevihtnega vetra. Lokalne oblasti so že pozvale k evakuaciji okoli 360.000 državljanov v mestu Kumamoto. Poleg obilnega deževja meteorologi opozarjajo na naraščajoče temperature in vročinski val, ki se državi približuje z juga, zaradi česar bi se lahko temperature povzpele tudi nad 35 stopinj.