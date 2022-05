V Dalmaciji silovito neurje s točo povzročilo kaos na cestah

Del Hrvaške je danes spet zajelo neurje, ki so ga spremljali močno deževje, toča in silovit veter, poročajo hrvaški mediji. Tokrat je bila na udaru hrvaška obala, predvsem Dalmacija. Na Jadranski magistrali so policisti na območju Kaštela v splitsko-dalmatinski županiji zaradi velike količine dežja preusmerjali promet na druge ceste.

Od Kaštel Lukšića proti Trogirju je na cesti nastal popolni kaos. vozniki, ki so so se znašli na tem delu magistrale, so povedali, da je dež v nekem trenutku popolnoma preplavil cesto.

Pogled na Trogir. FOTO: Dreamer4787 Getty Images/istockphoto

Dež je povzročal kaos tudi v Marini blizu Trogirja, kjer je po besedah načelnika Anteja Mamuta Batine padlo tudi do 90 litrov dežja na kvadratni mater. Večje škode neurje tam ni povzročilo. Voda je namreč le za kratek čas preplavila ulice, prav tako ni bilo toče, je dodal načelnik.

Močna toča pa je padala v Trogirju, kjer je zjutraj padlo 32 litrov padavin na kvadrati meter.