V času praznikov bo na mejah drugačen nadzor. To sta se dogovorila Plenković in Golob

Hrvaški premier Andrej Plenković je v Bruslju dejal, da so se s slovenskim premierjem Robertom Golobom in italijansko premierko Giorgio Meloni dogovorili o bolj fleksibilnem nadzoru na mejah v času božično-novoletnih praznikov.

Kot je povedal Plenković, je ob robu zasedanja Evropskega sveta s kolegoma iz Slovenije in Italije govoril o nadzoru na notranjih schengenskih mejah. Slovenija je nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko uvedla 21. oktobra po odločitvi Italije o uvedbi nadzora na meji s Slovenijo.

»Dogovorili smo se, da bo v obdobju božično-novoletnih praznikov ta režim čim bolj fleksibilen, da na mejah ne bi nastajala gneča. Pričakujemo velik priliv naših ljudi, ki živijo in delajo v zahodni Evropi, in tistih, ki bodo prečkali Hrvaško,« je dejal.

Slovenska vlada je sicer v četrtek sprejela odločitev, da bo nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko podaljšala še do 22. junija 2024. Kot razlog za podaljšanje je navedla poslabšanje varnosti na Bližnjem vzhodu in ogroženost zaradi terorizma.