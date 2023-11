Plenović razkril, kakšno je po nesreči stanje Maria Banožića

Stanje Maria Banožića, zdaj že nekdanjega hrvaškega ministra za obrambo je po sobotni prometni nesreči, v kateri je umrl 40-letni voznik kombiniranega vozila, zaskrbljujoče. Hrvaški premier Andrej Plenković je na v današnji izjavi za javnost dejal še, da je Banožića v bolnišnici obiskal Tomo Medved in da je Banožić utrpel hude poškodbe. Dodal, da so ves čas v kontaktu z zdravniškim osebjem in njegovo ženo.

Plenković je novinarjem povedal, da ga bo, ko bo to mogoče obiskal tudi sam.

Banožić je v soboto zgodaj zjutraj pri Vinkovcu povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri je umrl 40-letnik, oče dveh otrok. Politik je v trčenju utrpel hude poškodbe glave, kljub temu da je pri zavesti, pa se za zdaj naj ne bi spomnil nesreče.

Hrvaški predsednik vlade je ministra že včeraj razrešil, v ponedeljek pa naj bi začeli z usklajevanjem in iskanjem novega ministra.

»Iskreno mi je žal gospoda Šarića, njegove soproge in hčerk. To, kar se je včeraj zgodilo, je velika tragedija, v prvi vrsti zanje in tudi za nas,« je še dejal.