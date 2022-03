V BiH v pripravljenosti številni vojaki, kaj se dogaja

Mirovna misija Evropske unije v Bosni in Hercegovini (Eufor) je kot pomoč pri zagotavljanju varnosti v državi že razporedila dodatnih 500 vojakov. V naslednjih tednih bodo ozemlje BiH preletavala tudi francoska vojaška letala rafale, dva tisoč vojakov Euforja zunaj BiH pa je na voljo, če bo potrebna dodatna podpora, poročajo tamkajšnji mediji.

Prebivalci Bosne in Hercegovine so na ulicah svojih mest te dni že lahko opazili več oklepnih vozil z oznakami Euforja. Prihod 500 dodatnih vojakov in vojaške opreme je na twitterju v ponedeljek popoldne potrdil tudi Eufor.

Za turško tiskovno agencijo Anadolu so sporočili, da državljani BiH lahko pričakujejo tudi povečano število patrulj Euforja.

Bi lahko prišlo do vojne?

Minister za notranje zadeve Republike Srbske Dragan Lukač je poudaril, da razporejanje sil Euforja v BiH lahko samo prispeva k varnosti. Ob tem je pozval državljane, naj jih mirno sprejmejo, saj po njegovih besedah ni nobene potrebe po novih napetostih, poroča regionalna televizija N1. »Prepričan sem, da nihče od prebivalcev Bosne in Hercegovine ne želi, da bi se to spet dogajalo njihovim otrokom,« je dejal Lukač in dodal, da vojne na območju BiH nikoli niso prinesle rešitve in je ne bodo niti v prihodnosti.

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt je v pogovoru za bosanski časnik Dnevni avaz sicer že v soboto povedal, da ni znakov, da bi v BiH prišlo do vojne, ne glede na dogajanje v Ukrajini. Komentiral je tudi zahtevo srbskega člana predsedstva BiH Milorada Dodika, da BiH pri vprašanju Ukrajine ostane nevtralna, čeprav je država že zavzela jasno stališče do ruske agresije. BiH je namreč obsodila vojno v Ukrajini in podprla sankcije Evropske unije proti Rusiji.

»V razmerah, ko otroci sprašujejo matere, kaj je vojna v Kijevu ali Harkovu, ni več mogoče biti nevtralen. Gospod Dodik se je, takšen je moj vtis, ujel v past lastnih besed. V takšnih primerih bi bilo včasih bolje nekaj dni molčati in razmisliti,« je dejal Schmidt.

Okrepljena vojaška prisotnost na nebu

Poleg oklepnih vozil in vojakov na kopnem je v BiH od ponedeljka mogoče opaziti tudi okrepljeno vojaško prisotnost na nebu. Poveljnik operacije Althea v BiH generalmajor Anton Wessely, ki je zaprosil za aktiviranje rezervnih sil Euforja, je namreč sprejel ponudbo Francije, da nad BiH izvaja trenažne lete.

Lete nad Zahodnim Balkanom bodo, kot sporočili iz Eforja v BiH, izvajala letala z letalonosilke Charles-de-Gaulle, ki je trenutno na operativnem usposabljanju v Sredozemskem morju.

Na poslabšanje varnostnih razmer je, kot je poročala televizija N1, v pogovoru z Brusljem in Washingtonom opozoril tudi obrambni minister v BiH Sifet Podžić. O razmerah v BiH bi danes moral razpravljati Evropski parlament.

Trenutno je v BiH skupaj z novimi silami Euforja razporejenih več kot tisoč vojakov, ki bodo zagotavljali stabilnost skupaj z oboroženimi silami BiH. Na voljo je tudi dva tisoč vojakov Euforja zunaj BiH, ki se lahko, če bo potrebna dodatna podpora, hitro odzovejo.