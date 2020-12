V Beli hiši je že božič: Melania pokazala razkošno okrasitev (VIDEO)

Še zadnjič v času predsedovanjaje njegova soprogapokazala božično okrasitev Bele hiše. Pred njo že teden dni stoji ogromna smreka, zdaj pa je prva dama javnost popeljala skozi notranjost predsedniške palače.Tema letošnje okrasitve je »prelepa Amerika« (America the Beutiful) in je v slogu letošnjega trenda Američanov, ki so se zaradi pandemije spet bolj zatekli k naravnim, zelenim smrečicam. Kot je zapisala Melania, so ji pri krašenju konec tedna pomagali številni prostovoljci z vseh koncev države, ki se jim je tudi zahvalila za trud in predanost pri širjenju božičnega duha.Ameriški mediji poudarjajo, da je letošnja okrasitev še najmanj kontroverzna od vseh v času Trumpovega predsedovanja. Leta 2017 so jo primerjali s filmom Zgodbe iz Narnije, mnogim pa se je zdela kot okrasitev v kakšni »božični grozljivki«. Tudi leta 2018 so jo kritizirali zaradi škrlatnih dreves.Prva dama sicer tradicionalno poskrbi za božično okrasitev že vse od leta 1961, ko jepredstavila dekoracijo v slogu Hrestača.