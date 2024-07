Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je bil v soboto žrtev poskusa atentata. Med predvolilnim zborovanjem na podeželju ameriške zvezne države Pensilvanije ga je poskušal ubiti 20-letni strelec in ga pri tem zadel v uho. Tajna služba je napadalca ubila, poleg njega pa je umrla še ena oseba, ki se je udeležila zborovanja, dve pa sta bili huje ranjeni. Napad je pretresel ves svet in seveda tudi Slovenijo, od koder izhaja Trumpova soproga in nekdanja prva dama ZDA Melania Trump. Ta nima prav lahkega leta, saj ji je januarja umrla mama Amalija Knavs, zdaj pa je bila v strahu še za svojega moža, s ...