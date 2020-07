V 48 dneh prikolesaril do doma

Za njim je neverjetna dogodivščina. FOTO: Facebook

3500 kilometrov je opravil.

Bilo je neverjetno popotovanje, ena tistih zgodb, ki se bodo nedvomno zapisale v zgodovino.je dokazal, kaj je vztrajnost: potem ko so zaradi pandemije odpovedali vse letalske polete z Otoka, se je sklenil v domovino vrniti kar s kolesom. Kolesaril je 48 dni in do rodne Grčije opravil osupljivih 3500 kilometrov.Ko je izbruhnil novi koronavirus, je nastopila velikanska zmeda: vlade posameznih držav so postopoma sprejemale omejitvene ukrepe, a si nikoli ni mislil, da bo Združeno kraljestvo prizemljilo vse komercialne polete. Tako je obtičal na Škotskem, kjer študira na univerzi Aberdeen, a 20-letnik ni bil pripravljen vreči puške v koruzo: prepričan, da bo zmogel, se je sklenil domov vrniti kar s kolesom in se pridružiti domačim v Atenah.Pustolovec po duši je sicer izkušeni kolesar, a tako dolge poti še nikoli ni opravil; občasno se je udeležil kakšne dirke, sicer je rad kolesaril po škotskem hribovju. Kljub temu ni omahoval in se je nemudoma oskrbel z vso opremo, še pred zaprtjem trgovin, o načrtih pa je obvestil tudi starše. Ti so novico sprejeli povsem umirjeno, a zgolj zato, ker mu niso verjeli! »Bili so prepričani, da samo sanjarim in da se ne bom resno lotil takšnega podviga. Še dobro,« pripoveduje Kleon. A ko je krenil na pot, so ugotovili, da gre zares, zato se je s starši povezal prek mobilne aplikacije, da bi lahko v vsakem trenutku vedeli, kje je sin. Nahrbtnik si je napolnil s konzervami sardin, kikirikijevim maslom in kruhom, spalno vrečo, šotorom in rezervno kolesarsko opremo ter odrinil. Vsak dan je opravil od 50 do 120 kilometrov, ko je prečkal staro celino do škornja, pa se je vkrcal na ladjo do Patrasa in od tam odkolesaril še do Aten, piše CNN.Vsak dan si je v dnevnik zapisoval vtise o krajih in ljudeh, ki jih je spoznal; mnogi so mu ponudili prenočišče in prho, premagal je tudi svojo sramežljivost in, kot pravi, dodobra spoznal sebe. Na cilj je, na veliko olajšanje domačih, prišel zadovoljen in, predvsem, zdrav.