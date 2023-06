Upokojeni vojak leta trpel hude bolečine: po operaciji pristal v Guinnessovi knjigi rekordov

Vojaški zdravniki na Šrilanki so iz telesa upokojenega vojaka odstranili navečji in najtežji ledvični kamen doslej. Tehtal je kar 801 gram, kar je petkrat več od povprečne teže ledvičnega kamna pri moških. Dolg je bil 13,37 cm, povprečje pa je od 10 do 12 cm.

Največji in najtežji ledvični kamen na svetu so zdravniki odstranili 1. junija v vojaški bolnišnici v Colombu. Novico so dali v javnost, ko so jim rekord priznali še v Guinnessovi knjigi rekordov. Dozdajšnji rekord ledvičnega kamna je znašal 620 gramov, iz telesa pa so ga odstranili leta 2008 v Pakistanu.

Hude bolečine v trebuhu

Novi rekorder je za tamkajšnjo televizijo povedal, da je vse od leta 2020 čutil hude bolečine v trebuhu, tablete mu niso niti malo pomagale. Kirurg, ki ga je operiral, pa je povedal, da mu je najpomembnejše, da ledvice normalno delujejo, kljub velikanskemu kamnu, ki ga je imel moški.

Zakaj nastanejo ledvični kamni? Ledvični kamni nastanejo zaradi kristaliziranja snovi, ponavadi okoli trdnih delcev, v predelu ledvic in mokril, ti pa lahko povzročajo vnetne spremembe na sluznici v tem organu. Med najznačilnejšimi vzroki nastajanja ledvičnih kamnov so presnovne motnje, npr. če je v naši prehrani preveč beljakovin in kalcija, zatem pretirano delovanje ščitnice, osteoporoza in visoka raven sečne kisline. Če so delci majhni, jih imenujemo ledvični pesek. Ledvični kamni običajno dosežejo velikost graha, ne tako redko pa so tudi precej večji. Kemična sestava ledvičnih kamnov je različna, pogosto je to kalcijev oksalat, poznamo pa tudi tako imenovane uratne kamne – kamni iz sečne kisline, kamne iz magnezijevega ali kalcijevega fosfata.

