Po novem je najstarejša francoska redovnica (118)

Pred dnevi se je kot najstarejša zemljanka poslovila Japonka Kane Tanaka, ki je živela osupljivih 119 let in 107 dni, krono pa je zdaj prevzela Francozinja, sestra André, rojena kot Lucile Randon.

Vino in čokolada

Ob starosti 118 let in 73 dni jo je Guinnessova knjiga rekordov razglasila za najstarejšo prebivalko planeta, francoska redovnica, ki ji naziv sicer laska, pa kljub slavi in pozornosti meni, da bi se ji bolje godilo v nebesih.

A očitno me dobri Gospod še noče, je skromno in z nasmehom komentirala dogajanje, ki sta ga popestrili tudi njeni najljubši pregrehi: rdeče vino, ki si ga vsak dan privošči za kozarec, in čokolada. No, februarja jo je razveselil tudi predsednik države, ki ji je ob 118. rojstnem dnevu poslal čestitko, sicer pa je Emmanuel Macron že 18. predsednik države v življenju redovnice, ki se spominja tudi desetih papežev.

Lucile se je rodila 11. februarja 1904. Redovniško ime André je prevzela po svojem ljubem bratu, sicer pa sta bila dobrodelnost in pomoč šibkejšim del njenega vsakdanjika, še preden se je zaobljubila Bogu. Med drugo svetovno vojno je skrbela za otroke, pozneje za sirote in ostarele, pri tem pa ji je bila katoliška vera največje upanje in gonilna sila v življenju, poudarja.

Pomagala ji je v vseh hudih trenutkih in jo spremljala v srečnih dneh, rada pove, nedvomno pa jo je podpirala tudi pri covidu-19, saj se je v Guinnessovo knjigo zapisala tudi kot najstarejši človek, ki je prebolel to zahrbtno okužbo in bolezen. V treh tednih se je postavila na noge, kakor da ne bi nikoli zbolela!

Sestra André je klena in čila, povedo njeni oskrbniki v domu za starejše občane v Toulonu in mlajši sorodniki, zato menijo, da bi bila lahko naslednja absolutna rekorderka. S prestola bi tako utegnila spodriniti rojakinjo Jeanne Louise Calment, ki je doživela rekordnih 122 let in 164 dni.