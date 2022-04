Umrla najstarejša zemljanka (119)

V 120. letu starosti je umrla najstarejša oseba na svetu, Japonka Kane Tanaka. Tanakova, ki je zadnja leta preživela v domu za ostarele, se je rodila 2. januarja 1903, pri 19 letih se je poročila s svojim bratrancem, s katerim sta se večino življenja preživljala s prodajo rezancev.

V zakonu so se jima rodili štirje otroci, še enega sta posvojila. Leta 2019 se je kot najstarejša oseba na svetu zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov, ko so jo ob letošnjem 119. rojstnem dnevu vprašali, česa si najbolj želi, pa je odgovorila, da bi rada dočakala 120 let.

Pri 103 letih je premagala raka na debelem črevesu.

Tanakova, ki je oboževala čokolado in gazirane pijače, je do zadnjega skrbela za dobro kondicijo svojih možganov. Vstajala je ob šestih zjutraj, nato pa po zajtrku dobršen del dneva posvetila reševanju matematičnih problemov, ob večerih pa je z uslužbenci doma rada igrala družabne igre.

Malce pred stotim letom so ji operirali sivo mreno, pri 103 letih je premagala raka na debelem črevesu, sicer pa hujših zdravstvenih težav ni imela, zadnje leto je močno opešal le njen govor, so dejali njeni najbližji, že nekaj let pa je bila prikovana na invalidski voziček, saj je noge niso več nosile. Kljub temu je uživala v življenju, in ko so jo pred tremi leti po podelitvi naziva najstarejše zemljanke vprašali, kdaj je bila v življenju najbolj srečna, je odgovorila z »zdaj«.