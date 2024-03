Umrla vodja skrajne marksistične organizacije, vpletena je bila v umor premierja

Umrla je vodja italijanske skrajne marksistične organizacije Rdeče brigade Barbara Balzerani, ki je bila v zaporu zaradi svoje vloge pri ugrabitvi in umoru nekdanjega predsednika vlade Alda Mora leta 1978, danes poročajo italijanski mediji.

Stara je bila 75 let

Balzerani je bila ena od redkih žensk v vodstvu Rdečih brigad in je bila zaradi svoje vloge v političnem nasilju v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja obsojena na tri dosmrtne kazni. Med drugim je bila za zapahi zaradi sodelovanja pri ugrabitvi in umoru nekdanjega italijanskega premierja Mora.

Mora, tedanjega vodjo italijanskih krščanskih demokratov, so pripadniki Rdečih brigad ugrabili 16. marca 1978 v Rimu, pet moških, ki so ga spremljali, pa ubili. Po 55 dneh ujetništva so ga usmrtili, njegovo truplo pa pustili v avtomobilu v središču italijanske prestolnice.

Balzerani, znana pod vzdevkom Sara, je sodelovala tudi v več drugih odmevnih akcijah Rdečih brigad, med drugim pri ugrabitvi ameriškega generala Jamesa Leeja Dozierja decembra 1981 v Veroni. Tedaj najvišjega predstavnika Nata so posebne enote italijanske policije osvobodile po 42 dneh ujetništva.

Barbaro Balzerani so po več letih na begu aretirali leta 1985, pogojno so jo izpustili leta 2006, dokončno pa je zaradi lepega vedenja prišla na prostost leta 2011. Postala je pisateljica. Nikoli se ni opravičila za dejanja skrajne skupine, je pa izrazila obžalovanje vsem, ki jih je nasilje prizadelo.