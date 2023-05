Umrl zaradi enega najsmrtonosnejših virusov: bolniki krvavijo iz oči, bolezen prenašajo klopi

Iz Namibije poročajo, da je ena oseba umrla zaradi okužbe s krimsko-kongoško hemoragično mrzlico. To je ena najsmrtonosnejših bolezni na svetu, ki lahko bolnikom povzroči krvavitev iz oči.

Bolezen je lahko smrtna v 40 odstotkih

V Namibiji je izbruhnila epidemija te bolezni, vlada pa poskuša zajeziti virus, ki ga prenašajo klopi in se lahko širi med ljudmi. To je že sedmič v sedmih letih, da so virus potrdili v tej afriški državi.

Povzročitelj in inkubacijska doba Bolezen povzroča virus krimsko-kongoške hemoragične mrzlice, ki spada v rod Nairovirusov in družino Bunyaviridae. Čas od okužbe do pojava bolezni je odvisen od načina prenosa. Če se oseba okuži z ugrizom klopa, traja inkubacijska doba običajno 1–3 dni, največ do 9 dni. V primeru okužbe preko stika z okuženo krvjo ali tkiv pa traja inkubacijska doba navadno 5–6 dni do največ 13.

Gre za virusno bolezen, ki jo prenašajo klopi, simptomi pa so visoka vročina, bolečine v mišicah, vrtoglavica, nenormalna občutljivost za svetlobo, bolečine v trebuhu in bruhanje. Ljudje se lahko okužimo tudi ob stiku s krvjo ali tkivom okužene živine.

WHO: bolezen predstavlja največje tveganje za zdravje

Virus je zelo razširjen in so ga našli med klopi v Afriki, Aziji, na Bližnjem vzhodu ter v vzhodni in jugozahodni Evropi. Junija 2008 je bil prvi primer registriran v Grčiji, Španija pa je o prvem primeru poročala avgusta 2016. Dva primera sta bila pred tem potrjena v Veliki Britaniji – enega leta 2012 in enega leta 2014 –, ki sta bila uvožena iz Afganistana in Bolgarije. Tretji primer so odkrili marca 2022 pri ženski, ki je pred kratkim potovala v Srednjo Azijo. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je bolezen označila za eno tistih, ki predstavljajo največje tveganje za zdravje, poroča Daily Mail.