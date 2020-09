Umrl sloviti šerpa, snežni leopard

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Mnogi so se zgledovali po njem, a snežni leopard je za zdaj še nepremagan. FOTO: Koonyongyut/Getty Images

1987. je prvi osvojil Mount Everest pozimi, brez dodatnega kisika.

Kar desetkrat je stal na strehi sveta in neštetokrat kljuboval neprizanesljivi Himalaji, toda bolezni legendarnini mogel premagati. Znameniti šerpa, ki se je s svojimi podvigi zapisal v Guinnessovo knjigo rekordov, je svet zapustil v 72. letu starosti, zaradi svoje izjemne moči in vztrajnosti pa je bil znan kot snežni leopard. Vest o njegovi smrti je pretresla alpinistični svet.Ang Rita je bil prvi, ki je Mount Everest osvojil desetkrat, in to brez kisikovih jeklenk; bilo je med letoma 1983 in 1996, ko plezanje na 8850 metrov visoko streho sveta še ni bilo tako priljubljeno in razširjeno kakor danes, takrat so se podviga lotevali le izurjeni in dobro pripravljeni. Med njimi nepalski šerpa, ki se je kaj hitro uveljavil tudi v mednarodnih krogih, leta 1987 pa je šokiral še z enim dosežkom, kot prvi je namreč osvojil najvišjo goro brez dodatnega kisika v zimskem času. Šerpaje Everest sicer osvojil rekordnih 24-krat, a Ang Rita je še vedno edini, ki mu je to uspelo brez dodatne zaloge kisika, poudarjajo njegovi svojci in tudi pri Guinnessu, kjer so prepričani, da takšnega junaka še dolgo ne bo.Vzdevek snežni leopard je bil povsem umesten, Ang Rita namreč nikoli ni miroval, hujše ko so bile razmere, bolj je bil dejaven in zagrizen, se ga spominjajo v domačem Katmanduju. V gorniški skupnosti v Nepalu so se mu poklonili za izjemen prispevek k tamkajšnjemu razcvetu turizma in podpori številnim plezalnim tečajem, pri katerih so se opirali predvsem na njegove bogate izkušnje in znanje, obenem pa si je kot zagrizen okoljevarstvenik prizadeval za ohranitev neokrnjenosti himalajskega pogorja. Njegovo truplo, ki leži v samostanu v Katmanduju, bodo danes upepelili; za neomajnega gornika sta bili usodni bolezen jeter in možganov, so še sporočili njegovi svojci.