Umrl nekdanji sovjetski voditelj, ki je obiskal tudi Slovenijo

V starosti 91 let je umrl nekdanji sovjetski voditelj in Nobelov nagrajenec za mir Mihail Gorbačov. Bil je generalni sekretar Komunistične partije Sovjetske zveze od leta 1985 do njega razpada 25. decembra 1991.

»Nocoj je po resni in dolgotrajni bolezni umrl Mihail Sergejevič Gorbačov,« so sporočili iz bolnišnice. Po navedbah Tassa ga bodo pokopali na moskovskem pokopališču Novo-Devičje poleg žene Raise.

Konec hladne vojne in razpad Sovjetske zveze

Gorbačov je bil zadnji sovjetski voditelj. S položaja je odstopil 25. decembra 1991, potem ko je državo neuspešno poskušal reformirati s perestrojko in z glasnostjo. Sovjetska zveza je nato po 69 letih razpadla.

V zgodovino se je sicer zapisal kot človek, ki je pomembno vplival na konec hladne vojne z Zahodom, ki je dopustil miren padec železne zavese in komunizma v vzhodnem bloku ter osamosvojitev podjarmljenih narodov v Sovjetski zvezi. A zaradi zadnjega je v Rusiji tudi osovražen.