Umrl je najstarejši moški

Čez tri tedne bi dopolnil 113 let: Saturnino de la Fuente Garcia je v španskem Leonu umrl v starosti 112 let in 341 dni, krono najstarejšega živečega moškega pa je prevzel oktobra lani.

Juan Vicente Pérez Mora je zdaj najstarejši živeči moški.

Rodil se je 11. februarja 1909. Bil je izjemno nizke rasti, visok je bil le meter in pol, zaradi česar se je ognil španski državljanski vojni – a le kot vojak, saj je nemško vojaško letalo 1937. strmoglavilo na njegovo hišo! A katastrofo je preživel, kakor tudi številne druge hude preizkušnje v življenju: kot je rad poudarjal, so ključ do dolgega življenja po njegovem umirjen značaj in izogibanje stresu ter redno ukvarjanje s športom. Venomer je prekipeval od energije in navdušeno igral nogomet, bil je celo soustanovitelj lokalnega kluba Puente Castro, ki se mu je pred leti poklonil kot svojemu najstarejšemu članu.

V življenju pa je bila zanj na prvem mestu vedno družina: z Antonino Barrio Gutiérrez, ki jo je vzel 1933., sta bila desetletja srečno poročena, v zakonu pa se jima je rodilo sedem hčera. Tem pa je sledilo še 14 vnukov in kar 22 pravnukov! Saturnino se je preživljal z izdelovanjem obutve, čevlje je pri njem naročala tudi vojska, z zajetnim prihodkom pa je družini lahko privoščil udobno življenje.

7 hčera je imel.

Dolga leta je bil vdovec, zato je zanj skrbela ena od hčera z možem, bučna družinska srečanja, na katerih ni manjkalo glasnega smeha in petja, pa je ustavila pandemija. Nazadnje je bila vsa družina na kupu ob njegovem 112. rojstnem dnevu. Saturnino je bil kot najstarejši tudi prvi v svoji provinci, ki se je cepil proti covidu-19, bilo je konec leta 2020. Na prestolu najstarejšega živečega moškega ga je nasledil Juan Vicente Pérez Mora iz Venezuele, ki je star 112 let in 238 dni. Najstarejša živeča ženska in zemljanka pa ostaja Japonka Kane Tanaka, ki je na začetku leta upihnila že 119. svečko.