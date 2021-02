Umrl hrvaški poslanec, sin prvega hrvaškega predsednika Miroslav Tuđman

V zagrebški kliniki za infekcijske bolezni je nedeljo za posledicami covida 19 umrl saborski poslanec HDZ in starejši sin prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana Miroslav. To so potrdili v hrvaškem saboru.



Tuđman je prvi hrvaški poslanec, ki je umrl zaradi zapletov po okužbi z novim koronavirusom. V bolnišnici je bil od začetka januarja in je bil priključen na ventilator. Rodil se je leta 1945 v Beogradu, kjer je takrat delal njegov oče kot visoki častnik takratne jugoslovanske armade. Franjo Tuđman je bil nato prvi predsednik Hrvaške po razglasitvi neodvisnosti.



Miroslav je diplomiral iz filozofije in sociologije na zagrebški filozofski fakulteti, kjer končal tudi doktorski študij informacijskih in komunikacijskih znanosti. Deloval je kot univerzitetni profesor. V politično življenju države se je vključil leta 1990. Bil je član več političnih strank. Julija lani je bil izvoljen v hrvaški parlament na listi HDZ. Leta 2009 je neuspešno kandidiral na predsedniških volitvah. Bil je eden od ustanoviteljev hrvaške varnostno-obveščevalne službe in njen prvi direktor v času, ko je bil njegov oče predsednik države. S soprogo Vanjo Morić, ki je bila med drugim tiskovna predstavnica hrvaškega zunanjega ministrstva, je imel dve hčeri.

