Umrl dobrodušni velikan

Sultan Kosen iz Turčije je trenutno najvišji zemljan. FOTO: Andrew Winning/Reuters

Pozornosti ni maral.

Star je bil le 38 let, je neutolažljiva njegova mati, ki je za sina velikana, visokega kar 2,35 metra, skrbela kakor za nemočnega dečka., ki mu je tumor pritiskal na hipofizo, zaradi česar se je čezmerno izločal rastni hormon in ga ponesel v višave, je umrl na svojem domu v Rochestru v zvezni državi Minnesota.Ko je bil star šest let, je zapustil rodno Ukrajino; mama,, ga je odpeljala čez lužo, na drugi konec sveta, v opevano kliniko Mayo, da bi mu pomagali zaživeti normalno. Z dvema operacijama so preprečili hude posledice čezmerne rasti, a se je ta kljub vsemu nadaljevala in se ustavila šele krepko čez dva metra. Kot se spominja njegov starejši brat, je bil Igor takoj po prihodu v ZDA prava senzacija med vrstniki, ki so pogosto ostali odprtih ust, ko so zagledali velikana, a temu ni bila pozornost niti najmanj všeč.Skozi vsakdanjik se je poskušal prebijati s humorjem, a je vseskozi hrepenel po normalnem življenju, povedo užaloščeni svojci in pojasnjujejo, da mu ni laskala niti slava leta 2010, ko so ga razglasili za najvišjega Američana in ga vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov. Leta 2013 ga je doletela čast, da je na evrovizijski oder odnesel ukrajinsko predstavnico, že veliko prej, leta 2009, pa se je rokoval s predsednikom, ki ga je seveda takoj opazil v množici v majici z napisom: Največji Obamov oboževalec.Leta 2012 je zaprosil Američane za pomoč pri nakupu udobne obutve, za izdelavo enega samega posebnega para je potreboval namreč dobrih 13.000 evrov; zbral je veliko več, nazadnje pa mu je Reebok brezplačno izdelal več parov.Najvišji v ZDA in sploh na svetu je bil sicer, ki je dosegel kar 2,72 metra; umrl je leta 1940, star komaj 22 let. Trenutno je z 251 centimetri najvišji na svetu Turek