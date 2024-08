Ukrajinska letala uničila pomemben most v Kursku

Ukrajinska letala so v petek uničila most v ruski obmejni regiji Kursk, ki je predstavljal pomembno povezavo za oskrbo ruske vojske in evakuacijo civilistov med trajajočimi spopadi. Posnetek napada je objavil poveljnik ukrajinskih letalskih sil Mikola Oleščuk, ob tem pa zapisal, da njihovi piloti ciljajo tudi druge tarče znotraj Rusije.

Most nad reko Sejm v bližini kraja Gluškovo so številni ruski vojaški blogerji na omrežju Telegram označili kot ključnega za oskrbo ruskih sil v času, ko te poskušajo ustaviti napredovanje ukrajinske vojske.

Prva poročila o napadu so predvidevala, da so Ukrajinci most uničili z raketometom himars, kar je z objavo na Telegramu zavrnil Oleščuk.

Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva v Moskvi Marija Zaharova sicer še naprej vztraja, da je bil most porušen z omenjenim raketometom ameriške izdelave. Kot je dejala, je most povsem uničen, v napadu pa so po bili njenih navedbah ubiti prostovoljci, ki so pomagali pri evakuacijah civilistov, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Poveljnik ukrajinskega letalstva je zapisal, da so njihovi piloti znotraj Rusije zadeli še »sovražnikova oporišča«, opremo in logistične centre.

Ukrajinske sile so na rusko ozemlje nepričakovano vdrle minuli teden, zaradi česar je bila Moskva prisiljena poslati okrepitve v tri obmejne regije Kursk, Belgorod in Brjansk. Uvedla je tudi protiteroristične ukrepe in odredila več evakuacij iz omenjenih regij. Skupno naj bi z ogroženih območij premestili že okoli 200.000 ljudi.

Ukrajina sicer v regiji Kursk po lastnih navedbah trenutno nadzoruje 82 naselij in 1150 kvadratnih kilometrov ozemlja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes zapisal, da so mi iz vojske sporočili, da utrjujejo položaje znotraj regije Kursk. Ukrajinski generalštab poroča o nadaljevanju spopadov tudi na ukrajinskem ozemlju, po njihovih navedbah pa je ponoči zračna obramba sestrelila vseh 14 ruskih dronov.