Ukrajinci pobili severnokorejske vojake, a ko so pregledali njihove žepe, šokirani

Severnokorejski vojaki, ki so v začetku novembra prispeli na rusko-ukrajinska bojišča, so od Rusije prejeli lažne dokumente z ruskimi imeni in kraji rojstva. Ukrajinska vojska trdi, da Moskva tako poskuša prikriti prisotnost tujih borcev na fronti.

Ukrajinske sile so pri treh ubitih severnokorejskih vojakih našle lažne dokumente, ob tem navaja CNN.

»Na njihovih vojaških identifikacijskih dokumentih manjkajo vsi žigi in fotografije, dobili so ruska imena, kraj rojstva pa je podpisan kot Ruska republika Tuva,« je zapisano v sporočilu za javnost ukrajinske vojske, kjer še piše, da so podpisi na dokumentih v korejščini, kar kaže na pravi izvor teh vojakov. »Ta primer še enkrat potrjuje, da se Rusija zateka k vsem sredstvom, da bi prikrila svoje izgube na bojišču in prikrila tujo prisotnost,« so še dodali.

V Kursku ubitih ali ranjenih več kot tri tisoč severnokorejskih vojakov?

Ameriške, ukrajinske in južnokorejske obveščevalne službe ocenjujejo, da je število severnokorejskih vojakov v Rusiji med 11 in 12 tisoč. Mnogi od njih so že sodelovali v bojnih operacijah skupaj z več deset tisoč ruskimi silami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer v ponedeljek ocenil, da je bilo v Kursku ubitih ali ranjenih več kot tri tisoč severnokorejskih vojakov.