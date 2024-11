V napad 50.000 vojakov: Začela se je velika ofenziva, sodeluje tudi več tisoč severnokorejskih vojakov! (VIDEO)

Ukrajinski vrhovni poveljnik Oleksandr Sirskiy je potrdil, da je Rusija izvedla napad na zahodno regijo Kursk, ki so jo Ukrajinci osvojili poleti.

Približno 50.000 vojakov, vključno s tisoči Severnokorejcev, je začelo velik napad na Kursk. To se je zgodili le dan po tem, ko je New York Times poročal, da Moskva pripravlja ogromen napad.

»Ruske sile po ukazu svojega vojaškega vodstva poskušajo pregnati naše enote in napredovati globoko v ozemlje, ki ga nadzorujemo,« je Sirsky zapisal na Telegramu.

Z novim večjim napadom nameravajo ruske sile ponovno pridobiti ozemlje, ki ga je Ukrajina avgusta zavzela v Kursku. Do zdaj so ukrajinske položaje napadli z raketami in topništvom, a brez večjega uspeha. Zdaj so na pomoč poklicali partnerske severnokorejske sile, iz Moskve pa so prejele tudi uniforme in orožje, še poroča The New York Times.