Posnetek, ki zaledeni kri: Po 70 letih brez bitk lahko severnokorejska vojska izkusi zimsko vojno v Rusiji (VIDEO)

Poročali smo že, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril, da ruska vojska zdaj v večjem številu uporablja severnokorejske vojake za napade v ruski obmejni regiji Kursk, kamor so avgusta vdrle ukrajinske enote.

Zelenski je v soboto v večernem video nagovoru priznal, da so izgube znatne, pri čemer številk ni navedel. Poudaril je, da je sodelovanje severnokorejske vojske v operacijah v regiji Kursk, ki meji na Ukrajino, znak novega zaostrovanja vojne, ki traja že skoraj 34 mesecev.

»Po 70 letih brez bitk lahko severnokorejska vojska izkusi zimsko vojno v Rusiji«

Medtem so se že pojavili prvi posnetki, ki naj bi prikazovali ubite severnokorejske in ruske vojake. Trupla ubitih po neuspelem množičnem napadu na ukrajinske obrambne črte v regiji Kursk je posnelo ukrajinsko brezpilotno letalo. »Po 70 letih brez pravih bitk lahko severnokorejska vojska izkusi zimsko vojno v Rusiji,« so zapisali ob grozljivem posnetku.