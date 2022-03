Twitter blokiral profile ruskih medijev, omejitve napovedujeta tudi Spotify in Netflix

Twitter je v skladu s sankcijami EU blokiral profile ruskih državnih medijev RT in Sputnik. Platforma za pretočno predvajanje glasbe Spotify je medtem napovedala zaprtje pisarne v Moskvi, Netflix pa je začasno ustavil vse prihodnje projekte v Rusiji.

Twitter je že v torek potrdil, da bo z območja EU omejil dostop do RT in Sputnika, ko bodo sankcije stopile v veljavo, poročajo tuje tiskovne agencije. Profili omenjenih medijev tako danes iz držav članic niso več dosegljivi, saj so sankcije začele veljati v sredo z objavo v uradnem listu. Spotify se je medtem zaradi ruske invazije na Ukrajino odločil, da bo zaprl svojo pisarno v Moskv. Njihove storitve bodo sicer v Rusiji še naprej na voljo, da bi tako »dovolili globalni pretok informacij«. So pa zagotovili, da bodo s svoje platforme umaknili vso vsebino RT in Sputnika.

Začasno bodo ustavili vse projekte, ki so vezani na Rusijo

Platforma za pretočno predvajanje videovsebin Netflix pa je sporočila, da bo zaradi napada na Ukrajino začasno ustavila vse prihodnje projekte in nakupe v povezavi z Rusijo. Tako so med drugim ustavili produkcijo rusko govoreče serije Zato, poroča britanski BBC.

Že pred tem pa se je platforma uprla ruskemu zakonu glede obveznega predvajanja ruskih državnih medijev. Glede na novi zakon morajo namreč storitve s pretočno vsebino, ki imajo več kot 100.000 dnevnih uporabnikov, omogočiti dostop tudi do 20 večjih državnih televizij.

Z Rusijo prekinja vezi vse več podjetij, med njimi tehnološki velikan Apple, proizvajalec letal Boeing, naftni velikan ExxonMobil in proizvajalec avtomobilov Ford. Več ameriških filmskih podjetij, kot so Paramount, Sony, Warner Bros in Walt Disney, je napovedalo zaustavitev predvajanja novih filmov v Rusiji.

Facebook oziroma Meta pa je v ponedeljek napovedal, da omejuje dostop do RT News in Sputnika v EU, podobno je naredil Tiktok, Microsoft pa je RT umaknil iz svoje trgovine aplikacij.