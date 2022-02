Slovenski operaterji so se uklonili Bruslju: RT pri nas že cenzuriran

Evropska komisija sklenila, da blokira oddajanje Russia Today in Sputnik v Evropi, poroča Politico. Čeprav je bilo do nedavnega pri nas še mogoče spremljati program Russia Today tudi pri nas prihaja do »tehničnih težav« pri predvajanje tega programa. Blokada ruskih medijev je le ena izmed mnogih sankcij, ki jih je Zahod sprejel proti Rusiji.

Na Akosu smo povprašali, ali lahko pričakujemo blokado Russia Today in ali imajo v Bruslju sploh pooblastila za kaj takšnega? Njihove odgovore še čakamo, medtem pa Telekom pojasnjuje, da »TV-program Russia Today od sobote popoldan zaradi tehničnih težav ni na voljo v TV-programski shemi Telekoma Slovenije. TV-programa Sputnik pa v programski shemi že doslej nismo imeli.« Na vprašanje, ali težave odpravljajo, še niso odgovorili. Na twitterju so še dodali, da beležijo sistemsi izpad v delovanju zaradi tehničnih težav. »Pristojni so že obveščeni in težave rešujejo. Prosimo vas za razumevanje.«

Aplikacija RT News (Russia Today) FOTO: Dado Ruvic Reuters

A1 je na Twitterju pojasnil, da program trenutno ni prisoten na satelitu, zato ga tudi v Sloveniji ni možno spremljati. T-2 pa dodaja, da zaradi tehničnih težav na satelitu ne delujeta programa RT in RT Doc. Še najdlje so ruski program RT lahko pri nas spremljali uporabniki Telemacha, a so jim to možnost onemogočili danes nekje po 13.30 uri.